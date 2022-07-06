Новости последнего часа: началось голосование за "Любимые городские музеи" в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, голосование за "Любимые городские музеи" началось в проекте "Активный гражданин". Об этом заявила мэрия.

Провезти велосипеды в электричках можно будет бесплатно 9 и 10 июля в связи с велофестивалем. Об этом рассказал перевозчик МТППК.

В Италии новая волна COVID-19. Заразились уже около миллиона человек.