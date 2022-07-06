Уникальные барельефы памятника Минину и Пожарскому отреставрируют на Красной площади

Уникальные барельефы памятника Минину и Пожарскому отреставрируют. Знаменитый монумент обновят прямо на Красной площади, так как специалисты решили не перевозить его в мастерскую после анализа всех рисков.

Большая часть работ уже выполнена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.