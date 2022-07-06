Более 100 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня семьи, любви и верности

Более 100 праздничных мероприятий пройдут в Москве в честь Дня семьи, любви и верности. По словам заммэра Натальи Сергуниной, для жителей и гостей города подготовили экскурсии, лекции и кинопоказы.

Большинство из них можно будет посетить непосредственно 8 июля, но некоторые будут доступны до конца месяца.

Так, в саду "Эрмитаж" пройдет праздничный концерт, в ДК "Стимул" состоится тематический вечер с участием театральной студии "Ультрамарин", а в Дарвиновском музее проведут экскурсию под названием "Посадка дерева: семейная традиция".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.