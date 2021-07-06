Столичные рестораны могут закрыть за обслуживание клиентов без QR-кодов

Несколько столичных ресторанов обслуживали клиентов без QR-кодов. Нарушения обнаружили инспекторы, проверки в городе проходят ежедневно.

Что грозит заведениям за игнорирование антиковидных правил? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.