Несколько ресторанов в Москве могут закрыть за обслуживание клиентов без QR-кодов

Несколько столичных ресторанов обслуживали клиентов без QR-кодов. Нарушения обнаружили инспекторы, проверки в городе проходят ежедневно.

Нарушителям грозят крупные штрафы и временное закрытие заведений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.