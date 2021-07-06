Вакцинированные москвичи начали получать СМС с QR-кодами

Москвичам начали отправлять СМС с QR-кодами. По ним можно будет ходить в кафе и рестораны. QR-код на телефон получают те, кто получил второй компонент вакцины и оставил номер телефона.

Если человек привился однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт", то QR-код придет сразу после инъекции.

Между тем вакцину в Москве получить стало проще. В последнее время было много жалоб на очереди, и в городе открылся крупнейший в Европе пункт вакцинации. Он работает в Гостином дворе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.