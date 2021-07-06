Для упрощения получения QR-кода москвичам рекомендовали оставлять номер телефона и СНИЛС

Оперштаб Москвы рекомендует при вакцинации от коронавируса оставлять номер телефона и номер СНИЛС, чтобы было проще получить QR-код.

Людям, которые согласились оставить номер телефона, ссылка на код придет по СМС, но после того, как будет введен второй компонент вакцины. Или сразу, если ставится прививка "Спутник Лайт".

А номер СНИЛС советуют указывать, чтобы без ошибок получить QR-код на федеральных ресурсах, например, на сайте госуслуг. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.