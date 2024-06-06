Встречи с писателями и концерты подготовили на книжном фестивале на Красной площади. Гости смогут также изучить товары от 400 издательств. Это не только классическая, но и детская литература, нон-фикшн и антикварные книги.

Большой книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в Москве 6 июня. У стен Кремля расположились длинные прилавки с десятками тысяч изданий – продукцию представили 400 издательств. Фестиваль продлится по 9 июня.

Подробнее о фестивале – в эфире телеканала Москва 24.

