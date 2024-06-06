Новости часа: 300 бригад коммунальщиков вышли на дежурство в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", сообщили в комплексе горхозяйства.

Более 20% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы за среду, 5 июня, также рассказали в комплексе городского хозяйства.

Депздрав Москвы предупреждает, что клещи активны и в жаркие дни, а после дождя их может стать больше.