Участок БКЛ закроют с 22 июня

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06 июня, 00:00

Город

Новости часа: 300 бригад коммунальщиков вышли на дежурство в Москве

Новости часа: 300 бригад коммунальщиков вышли на дежурство в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", сообщили в комплексе горхозяйства.

Более 20% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы за среду, 5 июня, также рассказали в комплексе городского хозяйства.

Депздрав Москвы предупреждает, что клещи активны и в жаркие дни, а после дождя их может стать больше.

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