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Завершены основные работы по благоустройству территории у станции БКЛ "Кунцевская"

Завершены основные работы по благоустройству территории у станции БКЛ "Кунцевская"

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Основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии "Кунцевская" завершены. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

В результате улучшилась пешеходная и транспортная доступность станции. В районе появились новые зоны отдыха и прогулочные маршруты. Например, пространство около пруда оформили в стиле японского сада, там сделали экотропу и мостки с деревянным настилом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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