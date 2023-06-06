Мост через затон Новинки в Москве планируют открыть до конца года. Это упростит проезд по Третьему транспортному кольцу в районе проспекта Андропова. Отмечается, что конструкция необходимая, но очень непростая.

С 2011 года в Москве построили почти 40 мостов: железнодорожных, автомобильных и пешеходных. В планах – более 20 сооружений.

Подробнее о том, как будет организовано движение и где еще идет строительство, – в эфире телеканала Москва 24.