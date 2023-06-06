Центр развития карьеры "Техноград" на ВДНХ подготовил новые обучающие курсы

Центр развития карьеры "Техноград" на ВДНХ подготовил новые обучающие онлайн-курсы. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В этот раз эксперты расскажут, как правильно составить резюме и как вести себя на собеседовании. Еще слушатели узнают, где можно повысить свою квалификацию.

Первый трехдневный интенсив "Из соискателя в сотрудники" начнется 13 июня. 26 июня состоится краткий курс из двух занятий "Основы построения карьеры". А 30 июня пройдет мероприятие "Карьерный митап", где участники разберут свои ошибки и построят личный план развития.

Пройти курсы могут все желающие, для этого нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.