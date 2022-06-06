Тропические дожди обрушились на Москву. Сразу в нескольких районах на севере и востоке столицы резко поменялась погода.

Москвичи говорят, что не были к такому готовы, не взяли зонты, ведь по прогнозам сегодня должна была быть солнечная погода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

