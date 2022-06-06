В Москве запустили 100 зарядную станцию для электромобилей

Сотую зарядную станцию для электромобилей запустили в Москве. Она появилась на Ленинском проспекте около дома 37А. Зарядную станцию установили в рамках реализации проекта "Энергия Москвы", сообщили в Дептрансе.

Зарядная сеть в столице – это "медленные" и "быстрые" станции. Подзарядка на медленной займет около 2 часов, на быстрой – 20 минут. Пользоваться ими можно бесплатно. По планам Дептранса к концу года в столице будет уже 250 таких точек. Причем станции нового формата производят в Москве.

Подробнее о проекте "Энергия Москвы" и адресах остальных зарядных станций – на портале Транспортного комплекса.