Через Водоотводный канал построят пешеходный мост. Он свяжет Крымскую и Болотную набережные и станет частью одного из главных туристических маршрутов. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Непрерывный прогулочный маршрут протянется от Воробьевых гор до достопримечательностей острова Балчуг, в том числе до Болотной площади и Дома культуры "ГЭС-2".

После открытия моста на 10 минут быстрее можно будет добраться от "Музеона" до памятника Петру I, а также многих офисов, кафе, магазинов, музеев в западной части острова Балчуг. Эта территория известна в качестве места развития креативных индустрий и развлекательной сферы.

Длина моста составит 54 метра. Его габариты позволят пропускать более четырех тысяч человек в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.