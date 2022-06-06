Около 3 тыс москвичей начали переезд по программе реновации в мае

Почти три тысячи москвичей начали переезд по программе реновации в мае. Квартиры они выбирают из предложенных вариантов. Жилье полностью соответствует современным стандартам строительства.

Перед тем, как выдать ключи будущим владельцам, дома тщательно проверяют. Кто это делает? И какие качества считаются основными?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.