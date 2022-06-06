Всероссийский центр для незрячих школьников откроется в Москве

В Москве откроется Всероссийский центр для слепых школьников. Он примет первых учеников со всей страны уже этой осенью. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Учиться в Центре будут ребята с 7-го класса. Однако сперва нужно пройти тестирование по русскому, английскому, математике. Также учтут все достижения и результаты олимпиад. После конкурсного отбора в Центр зачислят самых талантливых.

Во время обучения ребята будут жить в школе-интернате № 1, за исключением зимних и летних каникул. По словам заммэра, у школьников будут все условия для получения качественного образования и профориентации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

