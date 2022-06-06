В Нагатинской пойме продолжается реконструкция Южного речного вокзала

На территории Южного речного вокзала продолжается реконструкция. При этом от причалов в Нагатинской пойме продолжают отправляться корабли.

После завершения работ можно будет полюбоваться на здание вокзала, построенного в виде корабля, и сфотографироваться на фоне женских скульптур, которые символизируют пять морей: Черное, Белое, Балтийское, Азовское и Каспийское. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.