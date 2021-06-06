Знаменитую "Яму" на Хохловской площади вновь открыли

Знаменитая "Яма" на Хохловской площади, где пару лет назад были самые шумные вечеринки, вновь открыта. Правда, теперь там забор и люди проходят через калитку. Вернулись ли туда тусовщики и где еще отдыхают москвичи – в сюжете телеканала Москва 24.