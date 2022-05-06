Воспитанники столичного детсада подготовили рисунки к 9 мая

Столица готова к 9 мая. Специально ко Дню Победы дети из московских детсадов подготовили рисунки на тему Великой Отечественной войны.

Видеороликом выставки юных художников поделились телезрители. Рисунки подготовили воспитанники детского сада на улице Столетова в Раменках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.