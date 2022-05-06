Генеральная репетиция парада Победы состоится 7 мая. Телеканал Москва 24 будет следить за передвижением техники, парадных расчетов и ограничениями в городе. Все яркие моменты и полезная информация окажутся в эфире.

А 9 мая телезрителям покажут трансляцию с Красной площади, шествие "Бессмертного полка" и праздничный салют.