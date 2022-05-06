Телезрителям рассказали о главных новостях дня

В Москве продолжает работу фестиваль "Московская весна". Это – более двадцати разнообразных площадок по всей столице. Основной темой фестиваля стал День Победы, а его гостям обещают множество концертов, спортивных мероприятий и различных приятных и полезных мастер-классов.

Россия представила в ООН свидетельства преступлений украинских военных. По словам Василия Небензи, власти Украины и их западные спонсоры хотят их скрыть. Постпред России при ООН обратил внимание на тяжелую технику в жилых районах, которую размещают ВСУ. Также он подчеркнул, что все мы сейчас живем в условиях информационной войны.

Минобороны показали работу расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "МСТА-С". Подразделения Вооруженных сил России во время спецоперации уничтожают укрепления, бронетехнику и живую силу противника. Также ведется огонь с закрытых позиций по разведанным целям ВСУ и националистических батальонов.

Более 70 тонн гуманитарной помощи доставила Росгвардия совместно с МЧС жителям Харьковской области. Мирным жителям раздали продукты и предметы первой необходимости.

Также, по последним данным, за минувшие сутки границу России в Ростовской области пересекли более 13,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР. В регионах России продолжают работу более 9 тысячи пунктов временного размещения, оснащенных всем необходимым с местами для отдыха и горячим питанием.

По информации Министерства обороны всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 151 самолет, 112 вертолетов, 742 беспилотных летательных аппаратов, 290 зенитных ракетных комплексов, 2854 танка и других боевых бронированных машин, 329 установок реактивных систем залпового огня, 1338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2683 единицы специальной военной автомобильной техники.

Китайские производители компьютеров и смартфонов сокращают поставки в Россию из-за опасения попасть под западные санкции. С таким заявлением выступила американская газета The Wall Street Journal.

По их информации, компании Lenovo и Xiaomi постепенно покидают российский рынок под давлением поставщиков, среди которых есть западные фирмы. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные данные китайских властей, экспорт из Китая в Россию в марте снизился по сравнению с февралем более чем на 40%, а поставки смартфонов упали почти на две трети.

Завтра в городе пройдет генеральная репетиция Парада в честь Дня Победы. Десятки улиц и набережных закроют для личного и общественного транспорта.

Самые ранние перекрытия начнутся с пяти утра. В течение трех часов нельзя будет проехать по участку от Новинского бульвара до Проектируемого проезда №3502. С 5:30 и до окончания мероприятия перекроют Тверскую, Моховую, Солянку, Петровку, а также Кремлевскую, Кадашевскую и Устьинскую набережные. С 10:00 машины не пустят на Тверскую, Страстной бульвар и Б.Путинковский переулок. А также Б. Полянку, Новый Арбат, 2-ю Брестскую, Садовое кольцо и участок Волгоградского проспекта. Перекрытия будут действовать до окончания репетиции.

Кроме того, на ряде улиц по-другому организуют движение. С 05:00 до 13:00 оно станет двусторонним на Таганской улице и улице Солженицина, а также в двух переулках: Маяковского и Марксистском. В Центре организации дорожного движения попросили водителей внимательно отнестись к этой информации и заранее планировать маршрут.

Шесть станций метро будут работать в особом режиме 7 мая. "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" откроют только на вход и пересадку пассажиров. А через "Библиотеку имени Ленина" можно будет только перейти с одной ветки на другую Такой режим будет действовать с 5:30 до окончания генеральной репетиции парада в честь Дня Победы.

По такой же схеме эти станции будут работать и 9 мая. Полностью ограничения снимут после прохождения "Бессмертного полка".

Почти на все выходные в Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Из-за этого в городе будет казаться холоднее, чем показывают термометры. При этом синоптики обещают довольно теплую и солнечную погоду.