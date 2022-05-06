Строительство 20 домов по программе реновации началось в Москве

В рамках реализации программы реновации жилищного фонда в Москве в 2022 году началось возведение 20 новостроек.

В настоящее время в стадии переезда находятся 12,8 тысячи москвичей. Всего с начала реализации программы реновации в 2017 году в столице построены 187 домов общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров, из которых 168 переданы под заселение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

