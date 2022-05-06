Москвичам рассказали о работе городских учреждений в майские праздники

Жителям столицы рассказали о том, как будут работать городские учреждения во время второй части майских праздников.

Так, поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00 7 мая, с 09:00 до 18:00 – с 8 по 10 мая. Уточняется, что в эти часы пациент также может вызвать себе врача на дом. Также желающие смогут сделать прививку от коронавируса с 7 по 10 мая по графику работы поликлиник. При этом выездные бригады по вакцинации будут работать с 10:00 до 22:00, кроме 8 и 9 мая.

7 мая детские поликлиники открыты с 09:00 до 15:00. С 8 по 10 мая с 09:00 до 15:00 медпомощь детям будет оказываться на дому, вызовы принимаются до 14:30.

Банковские учреждения будут работать по обычному графику 6 и 11 мая, при этом 8–10 мая будут открыты только дежурные офисы.



Центры "Мои документы" будут работать по обычному графику во все дни, кроме 9 мая. В этот день открыты будут только флагманские офисы САО, ЮАО, ВАО, ЮЗАО.



В отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания с 8 по 10 мая будут праздничные выходные дни. При этом пожениться во Дворцах бракосочетания № 1, 3 и 4 можно будет во все дни, за исключением 9 мая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.