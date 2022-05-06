Москвичам рассказали о работе городских учреждений в майские праздники

06 мая, 16:45
Жителям столицы рассказали о том, как будут работать городские учреждения во время второй части майских праздников.
Так, поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00 7 мая, с 09:00 до 18:00 – с 8 по 10 мая. Уточняется, что в эти часы пациент также может вызвать себе врача на дом. Также желающие смогут сделать прививку от коронавируса с 7 по 10 мая по графику работы поликлиник. При этом выездные бригады по вакцинации будут работать с 10:00 до 22:00, кроме 8 и 9 мая.
7 мая детские поликлиники открыты с 09:00 до 15:00. С 8 по 10 мая с 09:00 до 15:00 медпомощь детям будет оказываться на дому, вызовы принимаются до 14:30.
Банковские учреждения будут работать по обычному графику 6 и 11 мая, при этом 8–10 мая будут открыты только дежурные офисы.
Центры "Мои документы" будут работать по обычному графику во все дни, кроме 9 мая. В этот день открыты будут только флагманские офисы САО, ЮАО, ВАО, ЮЗАО.
В отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания с 8 по 10 мая будут праздничные выходные дни. При этом пожениться во Дворцах бракосочетания № 1, 3 и 4 можно будет во все дни, за исключением 9 мая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: