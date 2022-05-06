Бочкарев: новые квартиры по программе реновации получили более 80 тыс москвичей

Более 80 тысяч москвичей получили квартиры в домах по программе реновации. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

В парках Москвы 9 мая пройдет специальная программа в честь Дня Победы.

Военный комитет НАТО на уровне начальников штабов соберется 19 мая для обсуждения ситуации на Украине.