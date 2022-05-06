В столице ожидаются вечерние заторы в 6 баллов

В Москве прогнозируются вечерние заторы. В преддверии долгих выходных многие москвичи отправятся за город.

В Центре организации дорожного движения предупреждают о заторах на Рублевском, Ленинградском и Ярославском шоссе. Сложности возникнут с 16:00.

Вечером загруженность дорог будет на уровне 6 баллов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.