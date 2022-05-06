ЦОДД сообщил о заторах в Москве вечером 6 мая

В Москве прогнозируют серьезные заторы в пятницу, 6 мая. В преддверии долгих выходных многие москвичи отправятся за город.

В Центре организации дорожного движения предупреждают о заторах на Рублевском, Ленинградском и Ярославском шоссе, а также рекомендуют выезжать пораньше.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

