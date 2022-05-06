Москвичи поделились кадрами цветущей мать-и-мачехи

Магнолия, сакура и первоцветы: Москва расцвела точно по графику. Например, мать-и-мачеху можно увидеть в парке "Дружбы".

Мать-и-мачеха в столице – не редкость, она даже считается сорняком, несмотря на свою красоту. Относится к семейству астровых, сложноцветных. Это самое распространенное название одуванчиков. Цветет растение обычно в апреле. Встречается также в Евразии и Северной Африке.

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