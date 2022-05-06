Строительство 20 домов по программе реновации началось в Москве в 2022 году

В Москве начали строить 20 домов по программе реновации с начала 2022 года. Речь идет не просто о возведении зданий, территорию вокруг них также обновляют и благоустраивают. Иногда отстраивают целые кварталы – с поликлиниками, спортивными центрами и транспортными развязками.

Сейчас в новые квартиры с отделкой, что называется, под ключ, переезжают более 12 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.