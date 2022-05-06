Работы по экологической реабилитации прудов начались в парке "Кусково"

Специалисты начали восстанавливать семь прудов 18 века в лесопарке "Кусково". Работы называют экологической реабилитацией.

Водоемы планируется сделать глубже, за долгое время они обмелели. Дно очистят от ила, также хотят поставить специальный противофильтрационный экран, чтобы вода не уходила в грунт.

Вдоль прудов сделают настилы с ограждением, смотровые площадки, кое-где поставят качели и обустроят мостик для рыбаков, берега укрепят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.