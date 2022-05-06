Бирюков заявил, что в столице продлили сезон отопления из-за холодной погоды

В Москве продлили отопительный сезон. Все из-за холодной погоды. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Отключать батареи в жилых домах должны были начать с 7 мая. Но низкие температуры для этого времени года заставили отказаться от первоначальных планов.



Процесс отключения тепла занимает три рабочих дня. Сначала батареи перестают греть на промышленных предприятиях и в административных зданиях, затем уже в жилых домах. В последнюю очередь отопление отключают в школах, детских садах, поликлиниках, больницах и других социальных учреждениях.

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