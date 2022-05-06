Московские волонтеры позаботятся о ветеранах и участниках "Бессмертного полка"

11:45
В мероприятиях ко Дню Победы примут участие более пяти с половиной тысяч волонтеров. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Волонтеры, в частности, будут встречать ветеранов, которые приедут в город из других регионов. На помощь добровольцев можно рассчитывать на семи вокзалах и в трех аэропортах. Они помогут с трансфером и заселением в гостиницу.
Кроме того, вплоть до 10 мая открыта горячая линия – операторы также готовы ответить на любой вопрос. Еще одна важная часть работы волонтеров – сопровождать участников шествия "Бессмертный полк". Они сориентируют по маршруту и, если потребуется, дадут воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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