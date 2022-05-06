Традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет в Москве 9 мая

В Москве традиционная акция "Бессмертный полк" состоится 9 мая. После двухлетнего перерыва он вновь пройдет по улицам города.

Сбор участников назначен на 12:30. Присоединиться можно на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская". Ожидается, что в шествии примут участие более миллиона человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.