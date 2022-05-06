Трафик на дорогах столицы оценили в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Эдуард Лащенко сообщил, что движение в городе осталось на уровне 3 баллов. Общая длина заторов – меньше 100 километров.

Движение осложняют лишь мелкие нестандартные затруднения, к примеру, на площади Серпуховская Застава. Двигаясь по большой Тульской улице, столкнулись два автомобиля. Теперь они стоят поперек перекрестка и осложняют движение как в центр, так и в направлении области.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.