В ЦОДД оценили столичный трафик в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Эдуард Лащенко сообщил, что движение в городе по-прежнему свободное, оно оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 100 километров.

На внутренней стороне 37-го километра МКАД произошло столкновение двух автомобилей. На месте уже находятся сотрудники ДПС и экипаж Дорожного патруля ЦОДД, Затор достиг отметки в 10 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.