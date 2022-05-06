ЦОДД сообщил о затруднениях движения на внутренней стороне МКАД

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 0 баллов. Общая протяженность заторов – 12 километров.

Из-за дорожных работ затруднено движение на внутренней стороне 14-го километра МКАД и на внешней стороне в районе Бесединского моста.

Также быстро не получится проехать по Волгоградскому проспекту. В районе "Авилона" произошло ДТП в правом ряду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.