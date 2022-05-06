На ВДНХ заработал городской Wi-Fi

На ВДНХ теперь есть бесплатный интернет. Там установили 32 точки Wi-Fi. Доступ есть на территории от главного входа до фонтана "Дружба народов", а также на участке вокруг Дворца бракосочетания. Интернет охватывает многие павильоны и арт-резиденции.

Раньше на ВДНХ уже был Wi-Fi, но в 2019 году точки доступа демонтировали, так как началось большое обновление к 80-летнему юбилею выставки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.