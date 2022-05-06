Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла

Движение в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 100 километров.

Движение на дорогах города свободно, основные затруднения наблюдаются в местах проведения дорожных работ. В частности, движение осложнено от Федоскинской улицы до Северянинского путепровода.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.