Более 60 парковочных мест появятся в Лефортовском районе Москвы

Более 60 новых мест для парковки появятся в районе Лефортово с 26 мая. Там изменится схема движения.

Также появятся новая разметка и знаки. От 3-й Кабельной до 2-й Кабельной улицы проезд станет односторонним. За счет этого оптимизируют хаотичную парковку и освободят места для стоянки. Семь из них будут специально для инвалидов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.