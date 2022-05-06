Плотный поток сформировался на МКАД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 2 балла. Дорожные работы являются причиной затруднения движения на внутренней стороне МКАД в районе 81-го километра.

Кроме того, ДТП на проспекте 60-летия Октября перед улицей Вавилова создает небольшие помехи для движения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.