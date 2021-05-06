Автоэксперт оценил новый вид диагональных пешеходных переходов

Диагональные пешеходные переходы будут выглядеть по-новому. Сплошные линии заменят пунктиром. Такая разметка появится на 41-м перекрестке.

"Диагональный переход – это возможность перейти улицу по диагонали, а не по стандартной траектории буквой "П". Это нужно для того, чтобы перейти ее можно было за один раз, а не делать это за две фазы", – рассказал автоэксперт Александр Шумский.

По его словам, многие пешеходы стали переходить по диагонали по ближайшей траектории, потому что ждать дополнительное время неудобно, а зимой еще и холодно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.