В Москве введут новую разметку для диагональных пешеходных переходов

В Москве диагональные пешеходные переходы будут выглядеть по-новому. Сплошные линии заменят пунктиром. Такая разметка появится на 41 перекрестке.

Почему решили изменить схему и как это повлияет на движение? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.