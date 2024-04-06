90 бригад задействованы для промывки фасадов зданий на Садовом кольце

В столице началась ежегодная генеральная уборка. Специалисты промывают памятники и монументы, фасады домов, набережные и другие объекты. Для уборки используют специальные средства и технику, а работы проводят с учетом особенностей материалов здания.

Отмечается, что в городе используются промышленные мойки высокого давления, гипоаллергенные моющие средства для фасадов. Так, для промывки фасадов зданий на Садовом кольце задействованы 90 бригад с автогидроподъемниками.

Какие работы проводят коммунальные службы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.