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06 апреля, 15:15

Город

90 бригад задействованы для промывки фасадов зданий на Садовом кольце

90 бригад задействованы для промывки фасадов зданий на Садовом кольце

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Ежегодная генеральная уборка началась в столице

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В столице началась ежегодная генеральная уборка. Специалисты промывают памятники и монументы, фасады домов, набережные и другие объекты. Для уборки используют специальные средства и технику, а работы проводят с учетом особенностей материалов здания.

Отмечается, что в городе используются промышленные мойки высокого давления, гипоаллергенные моющие средства для фасадов. Так, для промывки фасадов зданий на Садовом кольце задействованы 90 бригад с автогидроподъемниками.

Какие работы проводят коммунальные службы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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