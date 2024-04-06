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Новости

06 апреля, 11:15

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Свыше 500 тыс москвичей посетили ярмарки выходного дня нового формата с февраля 2024 года

Свыше 500 тыс москвичей посетили ярмарки выходного дня нового формата с февраля 2024 года

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Более полмиллиона москвичей посетили ярмарки выходного дня нового формата с момента открытия. С февраля 2024 года там продали более 240 тонн продуктов, чаще всего покупают фрукты, овощи, мясо и рыбу.

На данный момент в Москве работает 26 круглогодичных ярмарок выходного дня. В конце апреля откроются традиционные сезонные ярмарки – это еще около 30 площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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