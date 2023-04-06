Московская канатная дорога на Воробьевых горах закроется для посетителей с 8 по 18 апреля

Московская канатная дорога на Воробьевых горах закроется для посетителей на 10 дней. С 8 по 18 апреля там пройдет техническое обслуживание.

В пресс-службе пояснили, что проверку и наладку всех систем делают два раза в год – весной и осенью. В этот раз по регламенту там проведут ТО как на автомобилях – с заменой масла во всех агрегатах и балансировкой. Работы выполняют специалисты в соответствии с техническими требованиям и правилами промышленной безопасности на канатных дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.