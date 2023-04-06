Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:00

Город

Московская канатная дорога на Воробьевых горах закроется для посетителей с 8 по 18 апреля

Московская канатная дорога на Воробьевых горах закроется для посетителей с 8 по 18 апреля

Собянин рассказал о планах развития территории рядом с московским участком ЦКАД

Горячая линия по вопросам военной службы по контракту заработала в столице

"Жизнь в большом городе": московское трудоустройство

Более 300 нарушений работы аттракционов выявили в Москве с 2020 года

Длинная очередь образовалась к капсуле космического корабля в центре столицы

Онлайн-запись для желающих пройти на военную службу по контракту заработала в Москве

Длинная очередь образовалась к капсуле космического корабля в центре Москвы

Новости часа: Израиль обстреляли со стороны Ливана

Новости часа: москвичи могут записаться в секции по 70 популярным видам спорта

Московская канатная дорога на Воробьевых горах закроется для посетителей на 10 дней. С 8 по 18 апреля там пройдет техническое обслуживание.

В пресс-службе пояснили, что проверку и наладку всех систем делают два раза в год – весной и осенью. В этот раз по регламенту там проведут ТО как на автомобилях – с заменой масла во всех агрегатах и балансировкой. Работы выполняют специалисты в соответствии с техническими требованиям и правилами промышленной безопасности на канатных дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика