Москвичам рассказали, как проходит месячник весеннего благоустройства в столице

Месячник весеннего благоустройства продолжается в столице. Об этом рассказали в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Специалисты промывают фасады и цоколи домов и административных зданий. Для очистки используют автовышки, гидранты и другую спецтехнику. А на особо загрязненных участках рабочие применяют моющие средства, чтобы растворить образовавшиеся грязь и копоть.

Во дворах и скверах очищают газоны и цветники, приводят в порядок детские и спортивные площадки, а также красят урны и скамейки. Работы продлятся до конца апреля.

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