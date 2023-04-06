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Москвичам рассказали, как проходит месячник весеннего благоустройства в столице

Москвичам рассказали, как проходит месячник весеннего благоустройства в столице

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Месячник весеннего благоустройства продолжается в столице. Об этом рассказали в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Специалисты промывают фасады и цоколи домов и административных зданий. Для очистки используют автовышки, гидранты и другую спецтехнику. А на особо загрязненных участках рабочие применяют моющие средства, чтобы растворить образовавшиеся грязь и копоть.

Во дворах и скверах очищают газоны и цветники, приводят в порядок детские и спортивные площадки, а также красят урны и скамейки. Работы продлятся до конца апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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