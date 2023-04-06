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Бирюков сообщил, что в столице отремонтируют 13 мостов

Бирюков сообщил, что в столице отремонтируют 13 мостов

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13 мостов отремонтируют в Москве до конца ноября, рассказал заместитель мэра Петр Бирюков. Основная цель – сделать комфортнее условия для автомобилистов и пешеходов. Полностью закрывать движение не будут, его планируют ограничивать только в зоне ремонта.

В частности, работы затронут Яузский и Автозаводский мосты, Нагатинский метромост, Ленинградский и Каширский путепроводы МКАД. Специалисты заменят гидроизоляцию, устранят протечки под мостами, а на финальном этапе заменят асфальт и нанесут новую разметку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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