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Сезонное благоустройство началось в Даниловском районе столицы

Сезонное благоустройство началось в Даниловском районе столицы

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Сезонное благоустройство началось в Даниловском районе столицы. Специалисты приводят в порядок сквер на Серпуховском валу. Со сменой сезонов предстоит очистить все общественные пространства от пыли и грязи и провести текущий ремонт.

Отмечается, что 15 апреля традиционный весенний субботник пройдет по всему городу. Москвичей приглашают помочь в парках, во дворах и на территориях социальных объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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