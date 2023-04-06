Сезонное благоустройство началось в Даниловском районе столицы. Специалисты приводят в порядок сквер на Серпуховском валу. Со сменой сезонов предстоит очистить все общественные пространства от пыли и грязи и провести текущий ремонт.

Отмечается, что 15 апреля традиционный весенний субботник пройдет по всему городу. Москвичей приглашают помочь в парках, во дворах и на территориях социальных объектов.

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