06 марта, 10:45

Социальные учреждения Москвы перейдут на особый график работы с 7 по 9 марта

В преддверии Международного женского дня ряд социальных учреждений столицы перейдет на особый график работы. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Анастасия Ракова.

Поликлиники, центры женского здоровья и ветеринарные клиники будут принимать людей в привычном режиме или по сокращенному графику. При этом 8 и 9 марта станут выходными для центров московского долголетия, центров занятости, семейных и реабилитационных центров. Для экстренных случаев круглосуточную работу продолжат телефоны психологической помощи и социальный патруль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

