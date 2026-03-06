Социальные учреждения Москвы перейдут на особый график работы с 7 по 9 марта

В преддверии Международного женского дня ряд социальных учреждений столицы перейдет на особый график работы. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Анастасия Ракова.

Поликлиники, центры женского здоровья и ветеринарные клиники будут принимать людей в привычном режиме или по сокращенному графику. При этом 8 и 9 марта станут выходными для центров московского долголетия, центров занятости, семейных и реабилитационных центров. Для экстренных случаев круглосуточную работу продолжат телефоны психологической помощи и социальный патруль.

