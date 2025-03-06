Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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06 марта, 00:00

Город

Новости часа: территории более 60 столичных школ и детсадов благоустроят

Новости часа: территории более 60 столичных школ и детсадов благоустроят

Новости часа: Собянин сообщил о возрождении культурно-досугового центра "Полярный"

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

Новости часа: Собянин сообщил, каким стал культурный центр "Полярный" после реконструкции

"Мой район. Новости": в Коптеве появились новые пешеходные переходы с подсветкой

Новости градостроительного комплекса Москвы

Городские камеры показали, что происходит на дорогах в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о реорганизации территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Собянин рассказал, каким стал культурный центр "Полярный" после реконструкции

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новейших методах анализа воды в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице благоустроят территории более 60 школ и детсадов, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Московские цифровые билборды и медиафасады транслируют поздравления с 8 Марта, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Подснежники и другие первоцветы появятся в Московском регионе на 2–3 недели раньше обычного, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

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