Новости часа: территории более 60 столичных школ и детсадов благоустроят

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице благоустроят территории более 60 школ и детсадов, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Московские цифровые билборды и медиафасады транслируют поздравления с 8 Марта, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Подснежники и другие первоцветы появятся в Московском регионе на 2–3 недели раньше обычного, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.